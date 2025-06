Funcionário faz 40 anos de empresa e ganha 40 enroladinhos de salsicha

Ao comemorar quatro décadas de trabalho em um supermercado, em Guernsey, território pertencente à coroa britânica, Kevin Parsons recebeu uma homenagem um tanto quanto curiosa. O funcionário, que não se aposentaria apesar de atingir a marca, foi presenteado com 40 enroladinhos de salsicha — um para cada ano de serviço prestado.

Apesar de ter acontecido em agosto de 2024, o caso voltou a viralizar após a história ser resgatada por um portal londrino.

Além da comida, Kevin recebeu um certificado e um mural com tema tropical para sua casa, além de uma cerimônia na loja com seus colegas.

Na época, à BBC, Kevin disse que se sentiu como uma “celebridade da Alliance (nome da empresa)” e disse que “palavras não podem expressar minha gratidão” por seus presentes. Ele ingressou no supermercado em 1984 e, há 38 anos, atua na seção de congelados.

Embora Kevin pareça ter ficado satisfeito com os “mimos” recebidos, as pessoas nas redes sociais ficaram menos impressionadas. No fórum on-line Reddit, por exemplo, uma pessoa disse sarcasticamente: “As empresas hoje em dia sabem mesmo como agradecer.”

Em tom semelhante, um segundo escreveu: “Obrigado por abrir mão de 85.000 horas da sua vida (turno de 8 horas, 5 dias por semana, 52 semanas por ano, 40 anos). Aqui estão £ 25 em produtos que pedimos para você preparar antes.”

No X, um usuário ainda avaliou: “Que insulto. Lealdade certamente não compensa”.