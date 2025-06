Funcionários de distribuidora vivem momento de terror ao serem assaltados no Acre

Na noite desta sexta-feira, 6, funcionários de uma distribuidora da rede Cristal foram vítimas de assalto no bairro Boca da Alemanha, em Cruzeiro do Sul. Segundo informações preliminares, os trabalhadores foram abordados por criminosos logo após o encerramento do expediente, quando já se encontravam do lado de fora do estabelecimento.

Ainda não foi divulgado o valor total levado na ação, mas os celulares dos funcionários foram roubados. O caso marca o terceiro assalto registrado contra unidades da rede Cristal em 2025, no município. Em uma das ocorrências anteriores, os criminosos chegaram a acessar os cofres da empresa.

A Delegacia da Polícia Civil de Cruzeiro do Sul investiga o caso. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.