Funcionários imobilizam assaltante armado em comércio no bairro Canaã

Na tarde desta quarta-feira (04), um homem foi preso após tentar assaltar um comércio no bairro Canaã, em Rio Branco. O criminoso, que portava um revólver calibre .38 com cinco munições intactas, foi surpreendido pelos próprios funcionários do estabelecimento, que conseguiram desarmá-lo e contê-lo até a chegada da polícia.

A ação foi atendida por uma guarnição do 2º Batalhão da Polícia Militar do Acre (2º BPM), acionada via COPOM após uma das vítimas ligar para o 190. Segundo relatos, o suspeito invadiu o local, anunciou o assalto e exigiu dinheiro do caixa, além de pertences dos funcionários. Durante um momento de descuido, os trabalhadores reagiram e conseguiram imobilizá-lo.

Com a situação sob controle, os policiais deram voz de prisão ao homem e apreenderam a arma usada no crime. Ele foi encaminhado à Delegacia Central de Flagrantes (Defla), onde foram iniciados os procedimentos legais cabíveis.