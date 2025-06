Fundo Social: Cooperativa garante acesso a iniciativas que promovem o esporte em Mato Grosso e no Acre

Por meio do incentivo ao esporte, o Fundo Social do Sicredi vem construindo um verdadeiro legado de oportunidades nas regiões do Acre, Amazonas e Mato Grosso. Com foco em iniciativas voltadas à prática esportiva, a Cooperativa tem contribuído diretamente para que crianças, adolescentes e jovens encontrem não apenas uma chance de competir, mas um caminho de desenvolvimento, disciplina e protagonismo em suas comunidades.

O apoio oferecido pelo Fundo Social vai muito além do básico. Ele viabiliza a aquisição de equipamentos, uniformes e materiais esportivos, garante a estrutura necessária para os treinos e, principalmente, permite que os atletas participem de campeonatos e torneios. Ampliando não somente a visibilidade desses talentos, mas também as possibilidades reais de transformação de vida por meio do esporte.

Jovens que antes não tinham acesso a atividades esportivas agora treinam, competem e conquistam medalhas, representando com orgulho suas comunidades e levando o nome de suas cidades, seus estados e o país. Em muitos casos, essas oportunidades marcam o início de trajetórias promissoras, tanto no esporte quanto na vida.

Mais do que apoiar eventos pontuais ou fornecer materiais, o Sicredi, por meio do Fundo Social, tem promovido inclusão, pertencimento e cidadania. Só em 2024, mais de 80 mil pessoas foram impactadas por projetos apoiados pela iniciativa, que contempla áreas como cultura, educação, saúde, meio ambiente, esporte e lazer.

A atuação da cooperativa tem gerado resultados concretos e duradouros: crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade agora ocupam espaços seguros de convivência, desenvolvem habilidades socioemocionais, aprendem a lidar com desafios e se tornam agentes de transformação em suas realidades. O esporte, nesse contexto, se revela uma poderosa ferramenta de impacto coletivo e o Sicredi, um agente ativo nessa construção.

Reafirmando esse compromisso com o desenvolvimento local, o Sicredi garantiu que em 2025 5% de seus resultados serão novamente destinados ao Fundo Social e mais de 100 entidades sem fins lucrativos já foram beneficiadas. O objetivo é seguir fortalecendo ações que promovam o bem-estar, a inclusão e o futuro das comunidades onde atua.

