Funkeiro MC Paulinho DK é morto a tiros na Grande São Paulo

O crime ocorreu por volta das 22h, na Rua Tamboara, no Jardim Tonato. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), policiais militares foram acionados e, ao chegarem ao local, encontraram três homens baleados, com 25, 29 e 30 anos.

Eles foram socorridos, mas a vítima mais nova, Paulinho DK, não resistiu aos ferimentos e morreu.

Segundo a polícia, um veículo com duas pessoas se aproximou do grupo onde Paulinho DK e os amigos estavam. A dupla efetuou diversos disparos e fugiu em seguida. Ainda não se sabe a motivação do crime.