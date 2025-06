Furtada da Prefeitura, retroescavadeira é achada em esconderijo em bairro de Rio Branco

Uma retroescavadeira da Prefeitura de Rio Branco, furtada no dia (18) de maio deste ano, foi localizada pela Polícia Civil do Acre (PCAC) no último fim de semana. O maquinário havia sido levado de uma área no km 14 da AC-90, estrada Transacreana, na zona rural da capital.

A máquina foi encontrada escondida em um local de difícil acesso no bairro Belo Jardim, periferia de Rio Branco. A recuperação foi resultado de uma ação conjunta entre o Departamento de Inteligência, o Departamento de Polícia da Capital e do Interior (DPCI) e a Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (CORE), que atuaram de forma integrada em diligências contínuas.

Segundo a Polícia Civil, a investigação permanece em andamento para identificar os responsáveis pelo crime e apurar se há conexão com outros furtos de equipamentos públicos. A retroescavadeira, avaliada em alto valor e usada em serviços essenciais, já foi devolvida à prefeitura.