Furtos de cabos paralisam agências do Banco do Brasil em Rio Branco

O furto de cabos e fios da rede elétrica voltou a causar prejuízos em Rio Branco, atingindo desta vez duas importantes agências do Banco do Brasil. Os crimes ocorreram ao longo da semana e comprometeram o funcionamento das unidades, localizadas na Praça Eurico Dutra (Centro) e na Via Chico Mendes. Ambas ficaram sem energia elétrica e sem condições de prestar atendimento ao público, devido à perda total da fiação e falhas nos geradores de emergência.

Na agência central, apenas dois caixas eletrônicos permaneceram em funcionamento até a sexta-feira. Alguns funcionários foram realocados para o regime de home office, como forma de reduzir o impacto sobre os serviços bancários. A direção do banco informou que o atendimento presencial nas duas unidades será retomado apenas na próxima segunda-feira, 23 de junho.

Casos como esses têm se tornado cada vez mais frequentes na capital, afetando também órgãos públicos e empresas privadas. A polícia segue investigando os furtos e busca identificar os responsáveis, enquanto a população continua lidando com os prejuízos provocados por essa ação criminosa em série.