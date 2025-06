Futebol no Norte e Centro-Oeste: clubes em ascensão e a nova força regional

A geografia do futebol brasileiro sempre foi dominada pelos centros mais tradicionais — Sudeste e Sul, com suas grandes torcidas e clubes centenários. No entanto, o cenário tem começado a mudar. Com mais investimento, visibilidade e organização, clubes das regiões Norte e Centro-Oeste vêm conquistando espaço nas principais competições nacionais, tanto pelas boas campanhas quanto pela revelação de talentos e fortalecimento institucional. Este movimento não é apenas uma curiosidade regional, mas um reflexo do amadurecimento do futebol brasileiro como um todo.

Mas quais clubes estão impulsionando esse crescimento? E quais os caminhos que essas regiões estão trilhando para consolidar sua presença no cenário do futebol brasileiro? O avanço é perceptível, e neste artigo vamos destacar os times, os feitos históricos e os novos protagonistas que vêm construindo essa narrativa.

Amazonas, Paysandu e Remo: a retomada do protagonismo nortista

A região Norte do Brasil não costuma ter presença constante nas divisões mais altas do futebol brasileiro. No entanto, 2025 marca uma mudança significativa com a presença de três clubes nortistas na Série B: Amazonas FC, Paysandu e Remo. Esse é um feito que não ocorria há quase duas décadas e representa uma guinada importante para o fortalecimento da região no futebol nacional.

O Paysandu, clube tradicional do Pará, já foi campeão da Copa dos Campeões em 2002 e teve uma campanha histórica na Libertadores de 2003, quando eliminou o Cerro Porteño e venceu o Boca Juniors em plena Bombonera. O Remo, seu maior rival, também carrega um peso histórico na região, tendo se mantido por décadas como uma das potências do Norte. Já o Amazonas FC, fundado apenas em 2019, surpreende pelo crescimento meteórico: campeão da Série C em 2023 e agora disputando uma Série B competitiva com ambições reais de acesso.

Esses clubes representam o renascimento do futebol nortista, não apenas em campo, mas também fora dele, com novas gestões, engajamento de torcidas e participação mais ativa em decisões administrativas junto à CBF.

Cuiabá, Atlético-GO e Vila Nova: Centro-Oeste em construção e reconstrução

No Centro-Oeste, o futebol também vive uma fase interessante. Embora nenhum clube da região esteja na Série A em 2025, quatro equipes disputam a Série B: Cuiabá, Atlético Goianiense, Goiás e Vila Nova. A ausência na elite se dá após o rebaixamento de dois representantes em 2024, mas isso não significa que o cenário seja negativo — pelo contrário, é momento de reconstrução e reforço de projetos.

O Cuiabá, por exemplo, teve passagens consecutivas pela Série A de 2021 a 2024, com campanhas sólidas e uma estrutura de gestão profissional admirada por muitos. O Atlético-GO, além de ter conquistado o acesso e disputado a Série A em outras temporadas recentes, foi semifinalista da Copa Sul-Americana em 2022. Já o Vila Nova, com sua imensa torcida em Goiânia, vem se aproximando do acesso há temporadas, apostando em estabilidade e investimento em atletas experientes.

É também no Centro-Oeste que encontramos experiências de SAFs e parcerias com prefeituras locais. O Centro Oeste SAF, com sede em Nerópolis (GO), é exemplo de como municípios vêm apoiando diretamente a estruturação de clubes, como aconteceu no Goianão 2025.

A força da tradição aliada à renovação

Esses clubes não estão apenas fazendo figuração. Em muitos casos, já demonstraram capacidade de competir com igualdade contra adversários de maior orçamento. O que antes era exceção, hoje começa a ganhar contornos de padrão. A profissionalização das gestões, o investimento em centros de treinamento e categorias de base, e o olhar atento ao mercado de treinadores e atletas fizeram dessas equipes exemplos de renovação.

Outro fator importante é a participação das torcidas, cada vez mais ativas nas redes sociais e em campanhas de engajamento. A mobilização digital ajuda a atrair patrocinadores, ampliar visibilidade e até melhorar acordos de transmissão. O uso de plataformas de streaming e redes sociais como canais de conteúdo também tem impulsionado a relevância dessas marcas no cenário esportivo.

Mesmo longe dos grandes eixos do futebol nacional, esses clubes mostram que com estrutura, planejamento e identidade regional é possível crescer de forma sustentável. A história recente mostra que o sucesso fora do eixo Rio-São Paulo é cada vez mais possível.

O futuro mora fora do eixo?

O futebol brasileiro sempre foi rico em diversidade cultural, técnica e geográfica. O que antes se concentrava nos clubes do Sul e Sudeste hoje começa a ganhar contornos mais amplos, com Norte e Centro-Oeste apresentando clubes competitivos, torcidas engajadas e projetos promissores. A Série B de 2025 é reflexo disso — e pode ser apenas o começo de uma transformação mais ampla.

Afinal, o Brasil é um país continental e o futebol, como reflexo da sociedade, tem muito a ganhar com a ascensão de clubes de diferentes origens. Seja pela força de tradições como a do Paysandu, pelo profissionalismo do Cuiabá, ou pelo surgimento meteórico do Amazonas FC, é inegável que o futuro pode — e deve — morar fora do eixo.