Gabarito da OBMEP 2025: quando e onde consultar as respostas da 1ª fase

Nesta terça-feira (3), mais de 18,6 milhões de estudantes em todo o Brasil participam da primeira fase da 20ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP).

A prova, composta por 20 questões objetivas, acontece em 57.222 escolas de 5.566 municípios, alcançando 99,93% de cobertura nacional.

Quando o gabarito será divulgado?

De acordo com o regulamento oficial, o gabarito da primeira fase será divulgado em até 30 dias úteis após a realização da prova. A publicação acontecerá exclusivamente no site oficial da OBMEP, o www.obmep.org.br. Por isso, vale a pena ficar de olho para não perder nenhuma atualização.

Enquanto isso, as próprias escolas participantes têm a responsabilidade de corrigir as provas de acordo com o gabarito oficial. É importante ressaltar que eventuais atrasos ou descumprimentos no envio dos cartões-resposta ou na correção podem resultar na desclassificação da escola e de todos os seus alunos.

Calendário OBMEP 2025

O resultado com a lista dos classificados para a segunda fase está previsto para ser divulgado em 1º de agosto de 2025. Já a segunda fase acontecerá em 25 de outubro, com provas compostas por seis questões discursivas. O local de prova de cada estudante será divulgado em 28 de agosto.

Como funciona a OBMEP?

A OBMEP é coordenada pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA) e tem como objetivo principal estimular o estudo da matemática e descobrir talentos Brasil afora. Para isso, o IMPA organiza todas as etapas do processo, que inclui:

Elaboração do material didático, provas e gabaritos;

Aplicação das provas da segunda fase;

Correção das provas e definição dos premiados;

Divulgação dos resultados e entrega das medalhas e menções honrosas.

Além disso, o IMPA é responsável por manter as provas da segunda fase armazenadas de forma segura por até cinco anos em formato digital.

Prêmios da OBMEP

Para quem sonha com uma medalha, a OBMEP vai distribuir nada menos que 8.450 medalhas nacionais:

650 de ouro

1.950 de prata

5.850 de bronze

Além disso, 51 mil estudantes receberão certificados de menção honrosa e milhares de medalhas estaduais. Os medalhistas também podem ser convidados para o Programa de Iniciação Científica Júnior (PIC), que oferece bolsa de estudo e aprofundamento em matemática, ampliando ainda mais as oportunidades acadêmicas.