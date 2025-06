Gabriê, cantora que participou do The Voice, se apresenta no Acre na próxima semana em festival

A cantora e compositora Gabriê, um dos nomes mais promissores da música independente da Região Norte, chega a Rio Branco na próxima semana como parte da turnê comemorativa dos 25 anos do Festival Casarão. A artista de Porto Velho (RO) se apresenta nos dias 18 e 19 de junho, no Quintal dos Brothers, ao lado de outras atrações nacionais e locais que compõem o lineup do festival. Os shows começam a partir das 19h, e os ingressos variam entre R$ 60 e R$ 120.

Conhecida por unir elementos do pop, MPB e influências amazônicas em suas composições, Gabriê traz para o palco uma performance marcada pela força de sua voz e autenticidade. Sua trajetória inclui participação no The Voice Brasil e nomeação ao Prêmio Multishow, consolidando seu espaço entre os artistas mais relevantes da nova geração da música brasileira.

O Festival Casarão, originado em Porto Velho, comemora 25 anos celebrando a diversidade cultural e a resistência da cena independente na Amazônia. A edição em Rio Branco contará com bandas como Mombojó, Maglore, Rancore, O Tronxo e talentos locais como Duda Modesto, Zoo Humanos e Maya Dourado. A presença de Gabriê reforça o compromisso do evento com a valorização da identidade amazônica e com o fortalecimento de artistas da região.