gafe-de-lula-no-exterior-repercute-e-acende-alerta-no-pt-para-2026

Gafes cometidas pelo presidente Lula durante o último encontro da cúpula do G7, no Canadá, renderam comparações com Joe Biden e acenderam alerta no PT para as eleições de 2026.

Durante a foto oficial ao lado dos líderes mundiais, Lula se distraiu e começou a conversar com o presidente do Conselho Europeu, Antônio Costa, e teve de ser alertado pelos demais mandatários para olhar para a câmera.

Lula com a presidente do México, Claudia Sheinbaum

Lula com o presidente da Coreia do Sul, Lee Jae-myung

Em outro momento, Lula interrompeu a fala do primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, devido a problemas em seu aparelho de tradução simultânea.

A oposição explorou os dois episódios para sustentar que o presidente não teria condições de se eleger para um novo mandato. “Lula mostra sinais de senilidade”, disse o senador Sergio Moro (União Brasil).

Integrantes da cúpula do PT acreditam que adversários vão explorar a idade de Lula, que completa 80 anos em outubro, para criticá-lo durante a campanha presidencial.

O presidente brasileiro, contudo, garante que disputará 2026, diferentemente de Biden, que abriu mão de concorrer à reeleição nos Estados Unidos.

Em recente reunião com dirigentes petistas, Lula afirmou que só perde a eleição para ele mesmo.