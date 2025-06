Garota de programa tenta matar cliente após o uso de entorpecentes em Rio Branco

Dionísio Martins Venialgo, de 51 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio após contratar uma garota de programa e consumir drogas com ela, na manhã deste domingo (1º), na Rua Rio Barbosa, no bairro Dom Giocondo — conhecido popularmente como Papoco — em Rio Branco. Na mesma ação, a acusada Raquel Feitosa, de 22 anos, foi presa em flagrante.

Segundo informações da polícia, Dionísio havia recebido seu salário e contratado os serviços sexuais de Raquel. Antes da relação sexual, os dois decidiram comprar uma grande quantidade de entorpecentes e começaram a consumi-los dentro da casa de Dionísio, na região do Papoco. Durante o uso da droga, Raquel teria tido um surto psicótico e, de posse de uma tesoura, desferiu vários golpes no pescoço, tórax e abdômen da vítima, que ficou desacordada. Após a ação, a mulher fugiu do local.

Vizinhos, ao suspeitarem da situação, foram verificar como Dionísio estava, devido aos barulhos ouvidos durante a madrugada e a manhã. Ao abrirem a porta, encontraram a vítima ensanguentada, caída no chão do casebre de madeira. Rapidamente, os moradores acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma ambulância de suporte avançado para prestar os primeiros socorros.

Os paramédicos subiram até o segundo andar para resgatar a vítima, que estava dentro do quarto. Com a ajuda dos moradores, conseguiram retirá-la do local. Usando uma cadeira de balanço antiga, desceram o homem até o andar inferior e, então, os socorristas conseguiram protocolar e estabilizar seu quadro clínico.

Ainda com o auxílio dos vizinhos, os profissionais do Samu conseguiram transportar a vítima por entre casas de madeira em construção, subir alguns barrancos e colocá-la dentro da ambulância. O homem foi encaminhado em estado grave ao pronto-socorro de Rio Branco.

A Polícia Militar havia acabado de chegar quando a própria comunidade deteve Raquel. Ela foi entregue a uma guarnição da PM, recebeu voz de prisão e foi conduzida à Delegacia de Flagrantes (Defla), onde deverá responder pelo crime de tentativa de homicídio.

O caso segue sob investigação da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da Polícia Civil.