Gato despenca do telhado no meio de vídeo de dança e cena viraliza nas redes sociais

Um vídeo publicado no Twitter viralizou nesta quarta-feira (4), mostrando o que parecia ser apenas mais uma gravação comum de dança para as redes sociais. O que ninguém esperava era a aparição de um gato caindo do telhado.

Nas imagens, o jovem — vestido com uma camisa do Flamengo e um avental de cozinha — aparece sorridente dançando na sala de casa, enquanto grava a coreografia. De repente, um estrondo vindo do teto interrompe a performance: um gato despenca entre as telhas, que se quebram com o impacto, assustando o rapaz, que sai correndo.

O susto foi tanto que o vídeo termina com o rapaz visivelmente apavorado, enquanto o gato — aparentemente ileso — sai correndo como se nada tivesse acontecido.