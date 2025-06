Gauff supera número 1 do mundo e é campeã de Roland Garros

Depois de bater na trave em 2022, Coco Gauff (foto em destaque) se sagrou campeã do Roland Garros, neste sábado (7/6). Em final com busca por título inédito de ambos os lados, a estadunidense derrotou Aryna Sabalenka por 2 sets a 1.

Já era esperado uma grande disputa em Paris, na França, pois as número um e dois eram quem brigavam pelo título.

Coco Gauff jogou a final de Roland Garros pela segunda vez

Aryna Sabalenka nunca havia chegado à final do Roland Garros

Aos 21 anos, Coco Gauff venceu o segundo Grand Slam da carreira. Em 2023, ela conquistou o US e se tornou a jogadora mais nova a conseguir o feito, com 19 anos.

Contudo, esta foi a primeira vez que triunfou no saibro. Em 2022, chegou à final do Roland Garros, mas foi derrotada.

Desta vez, a história foi diferente. Em uma campanha incrível, a norte-americana bateu a bielorussa, que é número 1 no ranking mundial de tênis.

Contudo, a partida não começou indicando que Gauff venceria. Sabalenka venceu o primeiro set no tie-break (desempate), porém a etapa inicial já começou disputada, e o placar terminou apertado, por 7 x 6.

A partir do segundo set, a campeã conseguiu propor o jogo e dominar Sabalenka. Com isso, Gauff venceu sem muito esforço, por 6 x 2.

A tensão que esteve presente no primeiro set voltou a aparecer no terceiro e último. A norte-americana saiu na frente, mas a adversária a conteve.

Sabalenka tentou reagir e, ao que parecia, a estratégia adotada pela bielorussa estava funcionando, e chegou ao placar de 5 x 4. Entretanto, Gauff dominou no fim.

No décimo game do terceiro set, as duas empataram em 40 x 40 e Gauff venceu no desempate.