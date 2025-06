GDF amplia transporte gratuito no programa Vai de Graça

O transporte gratuito será ampliado no Distrito Federal a partir deste domingo (8/6), com a criação de uma linha de ônibus e o aumento de outras três.

As passagens aos domingos e feriados são custeadas totalmente pelo Governo do Distrito Federal (GDF) desde fevereiro, por meio do programa Vai de Graça.

A linha 073.6 vai atender a moradores do Park Way e da Vargem Bonita, com oito viagens aos domingos e feriados, às 7h10, 8h50, 10h30, 12h10, 13h50, 15h30, 17h10 e 19h.

Já os ônibus que fazem outros três percursos pelo DF começam a operar com tabela ampliada a partir deste fim de semana. Veja quais são:

Linha 784.2: vai da Capoeira do Bálsamo até a Avenida Paranoá, no Paranoá, com 12 viagens aos sábados e os domingos, dia em que as passagens são gratuitas. Horários: 5h30, 6h40, 7h50, 9h, 10h10, 11h20, 12h30, 13h40, 14h50, 16h, 17h10 e 18h20.

Linha 3314: os ônibus sairão do Terminal do BRT de Santa Maria com destino ao Total Ville e ao Condomínio Porto Rico. Horários: 6h40, 8h, 9h20, 10h40, 12h, 13h20, 14h40, 16h, 17h20 e 18h40.

Linha 3315: sai do Terminal do BRT de Santa Maria, em 10 viagens por dia, também em direção aos condomínios Total Ville e Porto Rico. Horários: 6h40, 8h, 9h20, 10h40, 12h, 13h20, 14h40, 16h, 17h20 e 18h40.

Leia também

Em três meses, o programa Vai de Graça registrou 12,5 milhões de viagens. O secretário de Transporte e Mobilidade do DF, Zeno Gonçalves, disse que a pasta acompanha a adesão para ampliar as viagens de acordo com a demanda dos passageiros.

“Temos acompanhado a movimentação de passageiros aos domingos e feriados, fazendo os ajustes nas linhas do Vai de Graça, para que as pessoas possam acessar o transporte gratuito nos seus compromissos de lazer, cultura e até mesmo acesso ao comércio da capital”, afirmou o gestor.