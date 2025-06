Gêmeos: confira o horóscopo de hoje (2/6) para seu signo

Comece um novo ciclo e aproveite o alto poder de comunicação com vários planetas em seu signo para divulgar projetos, brilhar em negociações e abrir caminhos.

Leia também

Estudos, viagens e propostas de parceria movimentarão a semana numa direção atraente. No amor, aposte no diálogo para resolver diferenças e criar maior aproximação. Astrologia médica: saiba como cada signo rege um órgão do corpo