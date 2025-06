“Gente que acredita no Acre e faz dele um lugar melhor”, afirma Mailza nos 63 anos do estado

Em mensagem publicada nas redes sociais neste domingo (15), a vice-governadora do Acre, Mailza Assis, prestou homenagem aos 63 anos de autonomia política do estado, destacando o desenvolvimento econômico, a valorização da cultura e a força do povo acreano.

“Quando falamos do Acre, falamos de um povo que existe, que sonha, planta, colhe, cria e constrói. Um povo que acredita”, afirmou Mailza, ao abrir a homenagem.

Ela ressaltou que o Acre vive hoje uma fase de crescimento, com projeções econômicas que superam a média nacional. Segundo Mailza, a expectativa é que, em 2025, o Produto Interno Bruto (PIB) do estado avance 2,9%, o que representa mais geração de empregos e oportunidades para a população.

Ao longo da fala, a vice-governadora também destacou a riqueza cultural, as tradições e os patrimônios naturais que fazem do Acre uma referência nacional e internacional. “Aqui, a cultura pulsa, das danças e festas tradicionais à força viva dos nossos povos originários. O Acre é hoje referência em etnoturismo e possui um patrimônio natural que é orgulho para o mundo”, pontuou, citando destinos como o Parque Nacional da Serra do Divisor e o Rio Croa como exemplos dessa conexão com a floresta.

Mailza também lembrou que, além da biodiversidade, o Acre tem sua identidade preservada nos saberes, nos sabores e na hospitalidade de seu povo. “Se tem uma coisa que nos une, é o sabor do Acre. A melhor farinha do mundo, o açaí raiz com farinha, o beiju, o mingau de banana e o tacacá. Comida com cheiro de memória e gosto de afeto”, destacou.

Na mensagem, ela reforçou ainda que o desenvolvimento do estado tem sido pautado na sustentabilidade, na preservação da floresta e no cuidado com as pessoas. “Seguimos crescendo, com raízes profundas e olhos no amanhã. Porque o Acre é mais do que um lugar, é uma escolha, é uma força”, finalizou.

O Acre celebra neste 15 de junho os 63 anos desde sua transformação de território federal em estado, marco que consolidou sua autonomia político-administrativa.