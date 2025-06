Gerente demitido após treta processa padre Fábio de Melo e cafeteria

A polêmica envolvendo o padre Fábio de Melo e o ex-gerente da cafeteria Havanna, em Joinville (SC), ganhou novo capítulo na semana passada. Jair José Aguiar da Rosa resolveu processar o religioso e a empresa por causa da divulgação do caso, que resultou na demissão do colaborador.

A informação foi confirmada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Turismo, Hospitalidade e de Hotéis, restaurantes, bares e similares (Sitratuh), por meio do Instagram.

“A ação cível contra o influenciador religioso já foi distribuída e está em trâmite para ingresso da ação trabalhista contra a empresa, que, na tentativa de se blindar da repercussão do vídeo, acabou jogando toda a culpabilidade para cima do empregado”, afirmou o advogado Eduardo Tocilo.

Desabafo

Quase um mês após ser demitido por ser envolver na polêmica com o padre Fábio de Melo, o ex-gerente da cafeteria Havanna, em Joinville (SC), está com depressão e precisou trancar a faculdade faltando três meses para terminar o curso. A informação foi confirmada pelo próprio Jair José Aguiar da Rosa, durante entrevista recente.

“Eu queria que ele explicasse por que fez isso comigo. Porque, como é visto nas câmeras de segurança, em momento algum eu falo com ele. Na verdade, quem questiona sobre esse doce de leite nem é o padre, é um cara bombadinho, bem fortinho, de regatinha vermelha. Ninguém chamou o padre. Não falei com ele nem ele falou comigo”, recordou, em bate-papo com o programa Tá na Hora da última quinta-feira (29/5), no SBT.

Medo de julgamentos

Em seguida, o rapaz revelou como está sua vida após a confusão: “Minha vida está virada, ainda não consegui absorver tudo isso. Fui obrigado a trancar a faculdade porque estou entrando em depressão. Fui diagnosticado com três síndromes diferentes, porque a exposição foi muito grande”.

No fim, Jair José Aguiar da Rosa falou sobre o temor da reação das pessoas após a treta: “Tenho muito medo de sair na rua. A vergonha é muito grande”.

Posicionamento do padre

Em nota enviada ao programa, padre Fábio de Melo falou sobre sua vida religiosa: “Nunca, em tempo algum, levantei minha voz ou minha ação com intuito de ferir ou prejudicar quem quer que fosse. Não carrego em mim a intenção da maldade, tampouco alimento o desejo de vingança ou revide”.

Logo depois, ele falou sobre a repercussão do caso na web: “Vivemos tempo difíceis, em que a verdade, muitas vezes, é soterrada pelo barulho dos julgamentos precipitados, pela crueldade das redes sociais, pelos tribunais da internet, onde raramente se permite defesa”.

Em seguida, concluiu: “Se, em algum momento, minha postura, minha fala ou minha presença causaram do a alguém, quero aqui reafirmar, com humildade: estendo a mão não para julgar, mas para acolher; não para me eximir, mas para dialogar. Porque assim me ensinou Cristo. O amor é sempre a se oferecer e perdoar. Sigo comprometido com minha missão e em paz com a consciência tranquila de quem vive para servir”.