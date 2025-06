Gerson aceita proposta do Zenit e deixará o Flamengo após o Mundial de Clubes

O meio-campista Gerson aceitou a proposta do Zenit e está de saída do Flamengo. O clube russo pretende pagar à vista a multa rescisória de 25 milhões de euros (cerca de R$ 158 milhões, na cotação atual) assim que o Rubro-Negro encerrar sua participação na Copa do Mundo de Clubes, que começa na próxima segunda-feira (17/6), nos Estados Unidos.

A negociação foi possível graças a uma cláusula inserida no contrato do atleta em abril deste ano. Na ocasião, o Flamengo reduziu a multa de 200 milhões de euros para os atuais 25 milhões, como contrapartida por não atender à pedida salarial feita pelo jogador na renovação.

Moldes semelhantes aos de De la Cruz

A saída de Gerson ocorrerá nos mesmos moldes da contratação de De la Cruz, em dezembro de 2023. Na época, o Flamengo também pagou à vista a multa rescisória de US$ 16 milhões (R$ 77 milhões na cotação daquele período) para tirar o meia do River Plate.

O Flamengo, que não precisa participar ativamente das tratativas, exige que o valor seja quitado integralmente antes de liberar o atleta. A janela de transferências na Rússia será aberta no dia 20 de junho, e a diretoria do Zenit pretende formalizar o pagamento logo após o fim da campanha do clube brasileiro no torneio internacional.

Oferta salarial pesou na decisão

Apesar da possibilidade de perder espaço na seleção brasileira, o fator financeiro foi determinante para Gerson aceitar a proposta. O Zenit ofereceu um salário quase três vezes maior do que o recebido no Flamengo, além de luvas pela assinatura e bonificações por metas atingidas.

Segundo pessoas ligadas ao jogador, a proposta é considerada “irrecusável” pelo estafe.

Valor à vista e possível disputa judicial

Nos bastidores, a diretoria rubro-negra trata a venda como positiva, especialmente por se tratar de um atleta de 28 anos. Internamente, o valor à vista é considerado estratégico diante do planejamento financeiro do clube.

Segundo apuração do ge, o Flamengo estuda acionar uma cláusula contratual que exige o pagamento do valor restante do contrato de direito de imagem em caso de rescisão unilateral sem justa causa. A estimativa é que essa cobrança chegue a R$ 40 milhões.

O Zenit e o estafe do jogador entendem que o valor da multa cobre integralmente as obrigações legais. Caso não haja acordo, o tema pode ser judicializado, o que não impede a transferência. Em eventual vitória na Justiça, o Flamengo receberia o valor no futuro.

Histórico no Flamengo

Gerson foi revelado pelo Fluminense, transferiu-se para a Roma e chegou ao Flamengo em julho de 2019. Sob o comando de Jorge Jesus, foi peça-chave na temporada vitoriosa do clube, com destaque na conquista da Libertadores.

O jogador foi vendido ao Olympique de Marselha em 2021 e retornou ao Rubro-Negro em janeiro de 2023. Ao todo, soma um título da Libertadores, dois Campeonatos Brasileiros, uma Copa do Brasil, uma Recopa Sul-Americana, três Supercopas do Brasil e quatro Campeonatos Cariocas.

Despedida nos EUA

A Copa do Mundo de Clubes marcará a despedida de Gerson no Flamengo. O clube estreia na próxima segunda-feira (17), às 22h (de Brasília), contra o Espérance, da Tunísia, pelas quartas de final do torneio.