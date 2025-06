gilberto-gil-recebe-chico-buarque-em-show-no-rio-de-janeiro-e-surpreende-a-plateia

Em uma participação rara, especial e emocionante, Chico Buarque brilhou no palco da turnê “Tempo Rei” ao lado de Gilberto Gil no último domingo (1º/06), no Rio de Janeiro. A presença do cantor surpreendeu e encantou o público. Juntos, eles emocionaram a plateia ao interpretar “Cálice”, composição de 1970 que se tornou um dos maiores símbolos de resistência artística e política contra a opressão do regime militar.

A apresentação trouxe um momento histórico e carregado de significado, já que “Cálice” é uma canção de protesto que segue atual e potente, mesmo após mais de 50 anos de sua criação.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Gilberto Gil e Chico Buarque Reprodução: Globo Gilberto Gil e Chico Buarque Reprodução: Globo Anúncio da ‘Última turnê’ de Gilberto Gil reitera o fim do ‘tempo rei’ da MPB / Divulgação Gilberto Gil na festa do Alô Alô Bahia Voltar

Próximo

Momentos marcantes de “Tempo Rei”

No sábado (31/5), quem também fez uma participação especial foi Djavan. Assim que o cantor subiu ao palco foi recebido com euforia pela plateia. Djavan se juntou a Gil para cantar “Estrela”, sucesso lançado em 1997.

Outro momento marcante da turnê foi protagonizado por Preta Gil. Em uma participação cheia de emoção, ela cantou ao lado do pai a música “Drão”, composta por Gilberto Gil para Sandra Gadelha, mãe de Preta e ex-esposa do artista. Enfrentando um tratamento contra um câncer no intestino, Preta foi ovacionada pelo público, arrancando lágrimas e aplausos com sua força e sensibilidade. Atualmente, a cantora está nos Estados Unidos para continuar seu tratamento.