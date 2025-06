gio-lancellotti-recebe-recado-de-sandy-em-despedida-de-solteira-e-brinca:-“se-quiser-ser-daminha”

A atriz Gio Lancellotti, de 32 anos, está prestes a se casar com o empresário Gabriel David, de 27, e ganhou uma festa de despedida de solteira organizada pelas madrinhas e amigas nesta quinta-feira (19/6). Mas as surpresas não pararam por aí: a artista ainda recebeu um vídeo de sua ídolo, a cantora Sandy, desejando felicidades pelo casamento.

No vídeo registrado pela atriz Fê Paes Leme, uma das madrinhas, a atriz que está no ar com a novela “Dona de Mim”, na Globo, apareceu deslumbrada assistindo ao vídeo recado deixado por Sandy. “Para a noivinha que é fã desde sempre”, escreveu a amiga.

“Sandy eu não tenho nem palavras, se você quiser ser minha daminha eu te aceito de última hora, entrar com as alianças”, brincou Giovanna super contente com a surpresa.

A noiva irá subir no altar neste final de semana, no dia 21 de junho, para dizer sim ao presidente da Liesa (Liga Independente de Escolas de Samba do RJ), em uma cerimônia intimista no Cristo Redentor. Uma semana depois, os pombinhos irão se declarar novamente em uma segunda celebração, desta vez, com direito a festa, em São João da Boa Vista, no interior de São Paulo.