Giolaser: Giovanna Antonelli é investigada por propaganda enganosa e pirâmide financeira

A investida da atriz global Giovanna Antonelli no mundo dos negócios terminou com a abertura de dois inquéritos que apuram crimes graves, como propaganda enganosa e pirâmide financeira.

A atriz deixou a sociedade do Grupo Salus – responsável por diversas franquias, entre elas a Giolaser, especializada em depilação e tratamentos estéticos – logo após o Ministério Público de São Paulo (MPSP) aceitar a primeira denúncia contra o grupo, no fim de 2024.

O processo cível pede indenização de R$ 2,2 milhões e aponta a ocorrência de promessas enganosas e a inviabilidade de manter uma franquia da Giolaser aberta, sem acumular prejuízos por, entre outros fatores, cobranças não previstas no contrato e imposição de taxas.

O rompimento do contrato, no entanto, não impediu que Giovanna fosse alvo de um novo inquérito, desta vez criminal, instaurado no último dia 3 de junho. A denúncia indica o cometimento dos crimes de concorrência desleal, propaganda enganosa, crime contra a economia popular, falsidade ideológica, por meio de adulteração de documentos contábeis, e pirâmide financeira. A representação criminal foi assinada por 46 franqueados e ex-franqueados do grupo.

“Apesar de propagar em toda imprensa um faturamento bilionário e vender um modelo de negócio supostamente lucrativo, documentos comprovam que as pessoas jurídicas e físicas representadas provocaram a insolvência/falência de centenas de pessoas, pois hoje existem quase mil processos contra os franqueadores e franqueados do grupo em questão em razão do engodo comercial oferecido, por meio, inclusive, do esquema de pirâmide”, diz trecho da denúncia acolhida.

Fundado por Carla Sani – de quem Giovanna Antonelli era sócia –, o Grupo Salus conta, de acordo com balanço último divulgado pela empresa, com 863 franquias de marcas, como Sorridents, de clínicas odontológicas; Olhar Certo, de oftalmologia; Amo Vacinas; e a Giolaser, que estampava a atriz global como “dona” e garota-propaganda. O grupo reportou faturamento de R$ 1 bilhão em 2023.