GIRO desmonta ponto de tráfico de drogas na COHAB em Cruzeiro do Sul

A equipe do GIRO (Grupo de Intervenção Rápida e Ostensiva) da Polícia Militar do Acre desarticulou mais um ponto de venda de drogas no município de Cruzeiro do Sul. A ação aconteceu no bairro da COHAB, durante patrulhamento de rotina, após uma denúncia anônima indicar a ocorrência de tráfico de entorpecentes em uma residência da região.

Segundo a denúncia, além da comercialização de drogas, o local seria frequentado por um dos suspeitos de envolvimento em um roubo recente ocorrido em uma casa nas proximidades. Ao se aproximarem da residência, os policiais identificaram um homem que tentou se esconder e foi visto arremessando objetos pela janela, numa tentativa frustrada de se livrar do material ilícito.

Durante a averiguação, a equipe encontrou diversas porções de drogas e materiais suspeitos. Ao todo, foram apreendidos:

– Dez trouxinhas de cocaína, totalizando 9,1 gramas

– Um invólucro maior com cocaína, pesando 27,3 gramas

– Quatro pedras de pasta base de cocaína, somando 45,6 gramas

– Um pote contendo 9 gramas de Skank, uma forma mais potente da maconha

– R$ 413 em dinheiro trocado

– Aparelho celular, fones de ouvido, joias e outros objetos de procedência a ser investigada

O suspeito foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia de Polícia Civil, junto com todo o material apreendido.

A Polícia Militar destacou que a ação rápida da guarnição impediu o descarte das drogas.