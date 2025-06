Gladson aparece ao lado da nova companheira: “Casal mais comentado da semana”

O governador do Acre, Gladson Camelí foi fotografado ao lado de amigos e da nova companheira, a empresária Karol Queiroz, na noite do último sábado (31).

Na publicação do advogado Matheus Paiva, ele comenta que todos irão para o show do grupo Menos é Mais, que ocorreu na arena de shows do Parque de Exposições Wildy Viana, em Rio Branco.

“Prestigiando o show de Menos é Mais, na companhia do casal mais comentado da semana”, destaca Paiva.

Gladson foi flagrado no últimos dias aos beijos com Queiroz durante as comemorações dos 109 anos da Polícia Militar no estado.