Gladson assina promoções e aposentadorias de militares no Diário Oficial; veja lista completa

O Governo do Estado do Acre, por meio de uma série de decretos publicados no Diário Oficial nº 14.037, na manhã desta quinta-feira (5), oficializou diversas promoções de oficiais da Polícia Militar (PMAC) e do Corpo de Bombeiros Militar (CBMAC), muitos deles acompanhados de suas transferências para a reserva remunerada.

As promoções contemplam oficiais de diferentes patentes, como tenente-coronel, major e capitão, reconhecendo a dedicação e o cumprimento dos requisitos legais por parte dos militares. As promoções ocorreram tanto por antiguidade quanto por requerimento dos próprios servidores.

Entre os oficiais promovidos estão:

Márcio Camilo da Silva, promovido a Tenente-Coronel QOAPM R3, com efeitos retroativos a 20 de novembro de 2023;

Francisco Edilton da Silva Lima, Tancredo André da Silva Filho, Adilson Moura de Oliveira e outros capitães promovidos ao posto de Major QOAPM R3;

José Geilde Gomes Felisberto e Rezende Tavares da Silva, promovidos a Capitão QOAPM R3;

Radamés Freitas Brasil e Marcos Antônio Alves do Nascimento, também promovidos a Major QOAPM R3.

José Fabrício da Silva foi promovido ao posto de Tenente-Coronel QOABM, sendo posteriormente transferido para a reserva remunerada.

Todos os oficiais promovidos foram transferidos para a reserva remunerada, conforme os critérios previstos na legislação estadual, como a Lei Complementar nº 391/2021 e o Decreto nº 10.970/2022.

Além dos militares, houveram algumas demissões dos quadros de funcionários do estado, afetando a Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE) e Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre)