Vídeo de Gladson consolando atleta após derrota nos Jogos Estudantis emociona internautas

Um vídeo publicado no Instagram nesta quarta-feira (5) emocionou internautas ao mostrar um gesto de empatia do governador do Acre, Gladson Cameli, durante os Jogos Estudantis em Rodrigues Alves. A publicação em colaboração com o secretário de Educação e Cultura, Aberson Carvalho, o governador parou sua agenda para consolar atletas que estavam tristes após a derrota do time.

A cena mostra Gladson Cameli conversando com as jogadoras oferecendo palavras de apoio: você deu um grande passo, não pode desanimar, promete pra mim? Vocês são vencedoras já”, disse o gestor.

O secretário destacou a importância do gesto. “Durante uma partida dos Jogos Estudantis, vi mais uma vez porque o governador Gladson Cameli é o cara: no meio da agenda, das fotos, dos abraços e da correria, ele parou tudo para consolar uma aluna que chorava após a competição”, afirmou.

O vídeo reforça uma mensagem de humanização da gestão pública: “Porque a verdadeira gestão pública está no cuidado com as pessoas. E é por isso que a gente segue, sem perder a essência de quem sabe que, no centro de tudo, estão as pessoas”, aponta o texto que acompanha a postagem.

Nos comentários, seguidores elogiaram a atitude do governador. Um deles escreveu: “Muito importante esse carinho obg. Gov.” Outros internautas destacaram o exemplo dado às futuras gerações.

A publicação ocorre em meio à realização dos Jogos Estudantis do Acre, que reúnem jovens atletas de várias cidades do estado em competições esportivas que promovem integração, disciplina e espírito esportivo.

Veja o vídeo: