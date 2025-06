Gladson Camelí destaca importância da cultura durante abertura do Arraial Cultural, em Rio Branco

Durante a abertura oficial do Arraial Cultural, na noite desta terça-feira (24), na Gameleira, em Rio Branco, o governador Gladson Camelí se fez presente e destacou o fortalecimento da cultura no Acre. O evento, que agora também conta com respaldo legal, celebra a tradição das festas juninas e movimenta a economia local.

Em entrevista à imprensa, Camelí pontuou que a cultura deve ser tratada como prioridade, ao lado de áreas como saúde, segurança e educação. “Com toda certeza, cultura é saída. Cultura é saúde, segurança, educação. E aqui é uma oportunidade desses guerreiros e guerreiras se apresentarem. O Arraial Cultural é uma tradição que mistura o Nordeste com o Norte do país, e aqui mostramos nossa culinária, nossas danças e tudo o que o Acre tem a oferecer”, afirmou.

O governador também ressaltou o impacto econômico do evento, que atrai turistas e aquece setores como o comércio e a hotelaria. “Nós temos que divulgar o que o Acre tem de melhor. E daqui saem competições que ganham visibilidade nacional e internacional”, disse, referindo-se ao Campeonato Estadual de Quadrilhas, uma das principais atrações da programação.

Em tom descontraído, o governador o temp frio da capital quando questionado o que era melhor, tacacá ou quentão: “Tacacá e um abraço bem apertado da namorada ajudam a esquentar”, disse.

Ao encerrar, o chefe do Executivo reafirmou o compromisso da gestão estadual com os fazedores de cultura, não apenas na capital, mas em todos os municípios do interior. “Queremos criar condições para que artistas de todo o estado possam nos representar, dentro e fora do Acre”, concluiu.

O Arraial Cultural segue até sábado (29), sempre a partir das 18h, com apresentações de quadrilhas, atrações musicais e uma variedade de comidas típicas.

Veja o vídeo e fotos: