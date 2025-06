Gladson cobra governo Lula sobre a BR-364 e convida ministro dos Transportes a visitar o Acre

Durante o 1º Encontro de Vereadores do Acre, realizado nesta quinta-feira (5), em Rio Branco, o governador Gladson Camelí fez um pronunciamento enfático sobre a situação da BR-364 e a postura do governo federal em relação às obras de infraestrutura no estado. Ele cobrou ações concretas do Ministério dos Transportes.

“Eu quero saber de resultados. E vou avisar: da mesma forma que eu acato as críticas, eu espero que o governo federal também acate as críticas dele”, afirmou o governador, ao destacar que há algo errado quando as soluções para a BR-364 são sempre postergadas para anos eleitorais. “Os parlamentares agora vão colocar recursos em emendas no final do ano… Mas pra valer quando? No próximo ano. E por quê? Porque é ano de eleição? Estranho isso”, questionou.

Camelí também fez um convite público ao ministro dos Transportes, Renan Filho, para visitar o Acre e ver de perto a realidade das obras federais em andamento ou paralisadas no estado.

“Ministro, vem aqui no Acre. Não é só Alagoas, não é só o Nordeste. Se você foi governador, eu também fui. Vem cá, estou lhe convidando com o meu presidente. Já chamei todo mundo. Vem andar o estado do Acre, ver o Anel Viário de Brasileia, Epitaciolândia, BR-364. Eu quero estar lá pra bater palma se estiver funcionando, e cobrar se não estiver”, disse o governador.

Gladson também mencionou que já convidou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva a visitar o estado, reiterando que a cobrança não é eleitoreira. “O Lula já convidei. E não foi uma e nem duas vezes. Até tapete vermelho colocamos para receber no Palácio. Está tudo certo”, comentou.

Ele criticou ainda a falta de efetividade das caravanas de deputados que viajam à capital federal com promessas, mas sem resultados palpáveis.