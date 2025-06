Gladson diz que presidente do Iapen não será exonerado após fuga de detentos

A fuga de nove detentos de alta periculosidade do presídio Francisco de Oliveira Conde (FOC), registrada na manhã desta quinta-feira (19), gerou boatos sobre uma possível exoneração do presidente do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen/AC), Marcos Frank.

As especulações, no entanto, foram negadas pelo governador Gladson Cameli, em entrevista concedida ao ContilNet nesta sexta-feira (20). “Não será exonerado”, garantiu o chefe do Executivo.

Marcos Frank, que é delegado da Polícia Civil, assumiu o cargo de forma interina em maio do ano passado, após a exoneração do ex-presidente Alexandre Nascimento de Souza, acusado de assédio moral contra policiais penais. O delegado foi efetivado no cargo em agosto do mesmo ano, conforme publicação no Diário Oficial do Estado (DOE).

A fuga no presídio

A fuga registrada no maior presídio do Acre mobilizou dezenas de policiais e o helicóptero do Ciopaer.

As buscas pelos nove detentos concentram-se nas áreas próximas à unidade prisional, incluindo o Distrito Industrial e as matas às margens da BR-364, no acesso ao Aeroporto Internacional de Rio Branco.