Gladson entrega 1ª etapa do Hospital de Sena e pede desculpas à população por demora: “É um sonho”

O governador do Acre, Gladson Cameli, inaugurou nesta quarta-feira (4) a primeira etapa da obra de reconstrução do Hospital João Câncio Fernandes, em Sena Madureira, durante cerimônia que contou com a presença de servidores da unidade e diversas autoridades.

Além da inauguração, o chefe do Executivo assinou a ordem de serviço para a ampliação do hospital, que corresponde à segunda fase da obra.

“É o que eu tenho dito desde o início: nosso objetivo é levar saúde de qualidade às pessoas, com boas obras e assistência. Esse hospital é um sonho da população e também nosso, porque lutamos para que isso se tornasse realidade. Estamos entregando uma estrutura moderna, com mais serviços e qualidade. É para isso que a gente trabalha. Pedi celeridade aqui, e hoje estamos comemorando a entrega, peço desculpas pela demora, mas ainda temos mais obras pela frente”, declarou o governador.

O secretário de Saúde do Acre (Sesacre), Pedro Pascoal, também participou do evento e detalhou como ficou a primeira etapa da reforma. Segundo ele, o restante da obra deve ser entregue ainda durante a gestão de Gladson.

“É um momento ímpar para a população de Sena Madureira. Sabemos quanto tempo a população esperou por uma estrutura mais acolhedora, moderna e ampla, para que possamos oferecer uma assistência de qualidade, tanto na emergência — que é uma das partes entregues hoje — quanto no centro obstétrico. Também temos aqui a ampliação das enfermarias. Enfrentamos grandes desafios burocráticos e peço até desculpas à população pela espera. Estamos entregando um hospital de qualidade, grandioso”, afirmou.

“Neste ato, estamos assinando a ordem de serviço para a ampliação da frente do hospital. Essa etapa será entregue ainda na gestão do governador Gladson; é uma cobrança constante dele”, acrescentou.

Responsável técnico e diretor do projeto, o secretário de Obras Públicas (Seop), Ítalo Lopes, destacou que o hospital era uma das principais demandas do governador.

“É a maior satisfação que temos aqui. Foi um grande desafio para a Secretaria de Obras. É a obra sobre a qual o governador mais me cobrou. É a realização de um sonho. Trabalhamos dia e noite para que esse sonho se tornasse possível. Hoje, podemos cuidar melhor da população de Sena Madureira. Passamos a ter os atendimentos concentrados em um único local, como antes. E isso não é o fim, porque o governador assina hoje a ordem de serviço para a retomada da ampliação. É entrega hoje, entrega amanhã, construindo uma Sena Madureira muito melhor, agora e no futuro”, finalizou.

Os investimentos para reforma e ampliação do Hospital João Câncio Fernandes giram em torno de R$ 12 milhões, provenientes de recursos próprios do Estado e de emenda parlamentar do então deputado federal e atual senador Alan Rick.

A unidade hospitalar será uma referência para a Regional do Purus, ao garantir à população e aos servidores uma estrutura de qualidade, que contará com centro cirúrgico, raio-x, setor administrativo, sala de estabilização de pacientes, consultórios médicos e um total de 50 leitos de enfermaria.