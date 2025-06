Gladson entrega títulos definitivos em Cruzeiro do Sul e celebra vitória do Flamengo no Mundial

Cumprindo agenda oficial na região do Juruá, o governador do Acre, Gladson Cameli, participou no final da tarde desta sexta-feira, 20, de uma cerimônia de entrega de títulos definitivos de propriedade a moradores de diversos bairros de Cruzeiro do Sul. O evento, promovido pelo Instituto de Terras do Acre (Iteracre), foi realizado na quadra coberta da Escola Flodoardo Cabral, localizada no bairro Escola Técnica.

Durante a solenidade, Cameli destacou a importância da regularização fundiária para garantir segurança jurídica às famílias e possibilitar melhores condições de vida. “Estamos falando de dignidade, de respeito e de oportunidades para as pessoas que sonham em ter seu terreno legalizado. Esse é um compromisso do nosso governo com o povo do Acre, especialmente com os moradores de Cruzeiro do Sul”, afirmou.

Em tom descontraído, o governador aproveitou a presença do público para fazer uma brincadeira com os torcedores de futebol, celebrando a vitória do Flamengo por 3 a 1 sobre o Chelsea, em partida válida pelo Mundial de Clubes. “Quero que vocês saiam daqui satisfeitos, porque eu estou satisfeito. O Flamengo ganhou, deu um show”, disse Cameli, dirigindo-se a um amigo vascaíno presente no evento. “Vascaíno, pode ficar um pouquinho bem, porque nós ganhamos contigo de fora. O importante é que o Flamengo representou o Brasil muito bem.”

Com a vitória, o Flamengo assumiu a liderança do Grupo D com seis pontos, após vencer as duas primeiras partidas da fase de grupos. A equipe carioca aguarda agora a definição da classificação para as oitavas de final, que depende do resultado da partida entre Espérance e Los Angeles FC, marcada para a noite desta sexta-feira (20), às 19h (horário de Brasília).

Ao final da cerimônia, moradores beneficiados celebraram a conquista do título definitivo, que representa a realização de um sonho antigo para muitas famílias da cidade.

