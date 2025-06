Gladson faz lançamento oficial da Expoacre Juruá neste sábado, em Cruzeiro do Sul

O governador do Acre, Gladson Cameli (Progressistas), embarcou na manhã desta sexta-feira (20), para Cruzeiro do Sul, onde irá lançar oficialmente, neste sábado, 21, a 20ª edição da Expoacre Juruá, um dos maiores eventos de fomento à economia e cultura da região.

Marcada para acontecer entre os dias 1º e 6 de julho, na Arena do Juruá, a feira promete movimentar a economia da segunda maior cidade do estado, além de oferecer opções de lazer e cultura para os moradores do Vale do Juruá. Em 2024, a Expoacre Juruá movimentou R$ 36,6 milhões em negócios, e a expectativa do governo estadual é superar esse valor em 2025.

Além das oportunidades comerciais e exposições, a programação artística já está definida e inclui grandes nomes da música nacional:

Programação de shows:

• 1º de julho (terça-feira): Raça Negra

• 2 de julho (quarta-feira): Gusttavo Lima

• 3 de julho (quinta-feira): Isaías Saad (gospel)

• 4 de julho (sexta-feira): Marcinho Sensação

• 5 de julho (sábado): Vila Kids Festival (infantil)

• 6 de julho (domingo): Eric Land e Wesley Safadão

Durante sua visita a Cruzeiro do Sul, o governador também participará da entrega de 656 Títulos Definitivos Urbanos, Rurais e de Entidades Religiosas, por meio dos programas Minha Terra de Papel Passado e o Programa Permanente de Regularização Fundiária Urbana Plena de Núcleos Urbanos Informais e Favelas.

A expectativa é de que a edição comemorativa dos 20 anos da Expoacre Juruá consolide ainda mais o evento como motor de desenvolvimento regional e vitrine para o empreendedorismo e a cultura do Acre.