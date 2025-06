Gladson se despede do governo em abril do ano que vem e planeja “esfriar a cabeça” em Manaus

O governador do Acre, Gladson Camelí, já definiu a data em que deixará o cargo para disputar uma vaga no Senado Federal nas eleições de 2026: 4 de abril, exatamente seis meses antes do pleito, conforme determina a legislação eleitoral. Com a saída de Camelí, quem assume o governo é a vice-governadora Mailza Assis, que já se apresenta como pré-candidata ao Palácio Rio Branco.

O anúncio segue as exigências da Lei Eleitoral, que obriga presidentes, governadores, prefeitos, secretários, dirigentes de autarquias, magistrados e membros do Ministério Público a se afastarem com antecedência caso desejem disputar outros cargos eletivos.

Em entrevista ao Blog da Hora, o governador revelou como pretende viver seus primeiros momentos fora do poder. Após entregar simbolicamente as chaves do Palácio Rio Branco à vice, Camelí afirmou que descerá a pé as escadarias da sede do Executivo estadual e caminhará até o Mercado Novo, onde tomará um café da manhã “como um cidadão comum”.

“Depois, vou pegar um avião aqui e passar um mês em Manaus. Esfriar a cabeça”, disse Gladson ao blog, destacando que o período longe da política será uma espécie de desintoxicação após anos imerso nas pressões e bastidores do governo.