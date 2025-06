Gladson volta a exonerar e nomear comissionados nesta terça-feira; confira os nomes

O Governo do Estado do Acre publicou, na edição desta terça-feira (24) do Diário Oficial, novas nomeações, exoneração e designação de servidores para cargos em diferentes secretarias e conselhos estaduais. As mudanças integram a rotina administrativa do Executivo estadual. As mudanças foram assinadas pelo governador Gladson Cameli.

Entre as nomeações, foi publicada a substituição de membros representantes que irão compor o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente (CEDCA) para o biênio 2024/2026.

Também foi nomeada Vera Mendonça da Silva para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-4, na Secretaria de Estado de Administração (SEAD).

Na Secretaria de Estado da Mulher (SEMULHER), Rayane de Brito Simões foi nomeada para cargo em comissão do Grupo CAS-3, assumindo nova função na estrutura da pasta.

Por outro lado, o governo exonerou Maria de Fátima Vasconcelos do cargo em comissão que ocupava no Grupo CAS-3. Ela havia sido nomeada por meio do Decreto nº 9.420-P, de 5 de fevereiro de 2025.

Além disso, a servidora Núbia Fernanda Greve de Musis foi designada para responder interinamente pela Secretaria de Estado de Turismo e Empreendedorismo (SETE), entre os dias 24 e 27 de junho, durante o afastamento temporário do titular da pasta.