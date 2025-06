globo-pode-tirar-ainda-mais-proveito-do-confronto-direto-record-sbt

Diante das circunstâncias e da forma que estava montada, o SBT soube corrigir rapidamente o erro que existia na sua programação das manhãs, tirando o “Bom Dia & Cia.” do meio de dois jornais.

Considerando ser a Record, como de fato é, a concorrente mais direta, o uso das mesmas armas ou produtos equivalentes nos parece a solução mais razoável.

O “Primeiro Impacto” pode muito bem fazer frente ao “Fala Brasil”, como o “Alô, Você!”, do Bacci, ao “Hoje em Dia” e “Balanço Geral”.

Uma disputa, imaginamos, que será no ponto a ponto.

Não deixa de ser uma situação interessante, porque agora passa a depender de cada um fazer a diferença e trabalhar melhor, em busca da preferência do mesmo tipo de público.

Ou lembrar a frase consagrada por Osmar Santos, nas transmissões do futebol: “ver quem tem mais garrafa para vender”.

E o que se deseja é que essa disputa aconteça sempre em níveis mais elevados.

Assim como passa a ser confortável ainda mais a situação da Globo, que, na dela, não se vê obrigada a alterar nada para seguir com o seu primeiro lugar.

Difícil dizer

Igual pode ser, mas ninguém se volta tanto contra a proibição da propaganda infantil quanto esta santa coluna. Por aí é que tudo se perdeu.

Este é um lado da questão.

… Mas do outro

Devemos admitir também que o SBT está forçando a natureza com o “Bom Dia & Cia”. Não foi bem no antigo horário e também poderá naufragar no novo, porque continua perdido na grade.

Se há o desejo de manter o produto, melhor colocar no sábado ou domingo.

Gazeta hoje – 1

Há uma expectativa enorme em torno do que acontecerá com a TV Gazeta após as recentes mudanças de comando.

Em termos oficiais, a informação é que “ainda não temos nada para informar ao mercado”.

Gazeta hoje – 2

Portanto, por enquanto, sobre Gazeta e o que será dela, só especulações.

Entre as tantas, a de voltar a ser uma televisão de verdade e mais competitiva ou fechar parceria com um grande player. Disney, por exemplo.

Ponto em questão

A informação da coluna é que o SBT vai adiar a estreia do “Aqui Agora”, inicialmente marcada para esta próxima segunda-feira. Mas nada, por enquanto, é confirmado oficialmente. Nem que vai, nem que não vai.

Foram gravados pilotos, com três formatos diferentes, até para não haver um choque com a novela que será exibida antes. É por aí que está pegando. Ainda não há essa certeza.

De volta

Depois do dr. Rog, o cirurgião plástico de “Beleza Fatal”, da Max, Marcelo Serrado atendeu novo chamado da Globo, agora para o dorama do Walcyr Carrasco, projeto ainda em avaliação de piloto.

Um tiro curto. Se aprovado, terá no máximo 60 capítulos.

Parte musical

Mauricio Manfrini, o Paulinho Gogó, além do trabalho em “A Praça é Nossa”, voltou a compor trilhas para personagens do humorístico.

Além disso, também retomou o trabalho de criação de trilhas incidentais das novelas e dos programas do SBT.

Opinião pública

Essa história toda do humorista Léo Lins segue entre os assuntos mais comentados.

Um slogan do Leandro Hassum acho que define o momento: “tudo bem vaiar, mas é covarde condenar”. O aplauso, de pé, desta coluna, que sempre foi contra qualquer tipo de censura.

É o tal negócio

A lei, aqui no nosso varonil Brasil, funciona meio de acordo com a ocasião e o que dá mais ibope.

Enquanto isso, os bandidos ou ladrões engalanados continuam à solta.

Velhinhos voltando

Carlos Lombardi, outro veterano de tantos trabalhos por lá, circulou pela Globo. Segundo se informa, nada fechado.

Sobre essa “visita”, a coluna procurou a assessoria da casa, que ainda não respondeu.

Juntas outra vez

A atriz-mirim Valentina Reis estreia na Globo vivendo a Lili em “Êta Mundo Melhor!”, próxima novela das seis.

E reencontra Larissa Manoela, companheira do espetáculo “A Noviça Rebelde”.

Cercadinho

Na sede da Band, em São Paulo, passam a ser mais restritas as áreas de fumante, que antes eram livres no seu pátio de entrada.

Agora existe um “fumódromo”, criado no estacionamento, como local específico.

Falta de jeito

Márcio Spímpolo está deixando a equipe de esportes da Transamérica FM, SP. Deixando contra sua vontade.

Como o programa de esportes que ele comanda na Rede TV!, por causa da estreia do Datena, será transferido para as manhãs, a alta cúpula da rádio não aceitou nenhuma das alternativas propostas por ele para poder continuar. Inclusive, reduzir salário. Uma pena.

Caminhando

O reality da Sabrina Sato, “Minha Mãe com Seu Pai”, terá uma segunda temporada no Globoplay, conforme anunciado na Rio2C.

Porém, sabe-se que a Globo procura um projeto mais consistente para a apresentadora.

Pisa das uvas

Ana Furtado se jogou, literalmente, em uma tradição portuguesa para um dos episódios do programa “Passeio Completo”, que vai ao ar amanhã, no canal TLC.

O projeto, criado e produzido pela apresentadora, foi comprado pelo grupo Warner e terá a temporada 1 toda exibida no canal pago.

Bate – Rebate

O “Domingão” reúne Alexandre Frota e Eri Johnson na “Batalha do Lip Sync”.

O longa “O Retrato de Sarah” (The Portrait of Sarah), thriller psicológico protagonizado por Mafê Crepaldi, foi exibido em Cannes, e aguarda lançamento por aqui…

… André Ramiro também integra o elenco.

Record anunciou a entrada de Carlo Porto no elenco da série “O Senhor e a Serva”…

… Porto retoma a parceria com Nathalia Florentino, após “A Rainha da Pérsia”…

… O ator também esteve em “A Caverna Encantada”, no SBT.