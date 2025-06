globo-trabalha-para-recuperar-terreno-perdido-na-sua-dramaturgia

A Globo, depois de algumas decisões e experiências que deixaram bem a desejar, parece que decidiu voltar a trabalhar na certeza.

Pelo menos no que diz respeito às suas novelas e outros formatos da dramaturgia.

Ao cair a ficha dos erros cometidos, percebe-se o esforço em tentar corrigir o rumo das coisas e reforçar novamente o seu quadro de autores, valendo-se de profissionais talentosos e de grandes acertos.

Primeiro foi Aguinaldo Silva, logo recolocado na fila das nove, com “Três Graças”.

E agora, pela ordem, Ana Maria Moretzsohn, Cristianne Fridman, Lícia Manzo e Glória Barreto, outra autora de reconhecida experiência, para colaborar ou mesmo se colocar à frente dos próximos projetos.

É a Globo, de certa forma, tentando se recuperar de decisões equivocadas e do tempo perdido, a partir do instante em que foi permitida a saída de Silvio de Abreu da direção-geral da sua teledramaturgia. Antes tarde…

Novo passo

Boninho e Record estão mais próximos do que nunca.

Ontem, acompanhado de diretores da Teleimage e da própria cúpula da Record, ele visitou as instalações de Itapecerica da Serra, onde são realizados o “Power Couple” e “Fazenda”.

No embalo

A final da Champions e toda a repercussão alcançada deve levar o SBT a novos investimentos no esporte, especialmente o futebol.

A decisão, já tomada, é entrar na briga de todos os principais direitos. Aqui e lá fora.

Não por acaso

Globo, Record e SBT, por suas audiências, devem ser consideradas as principais redes de TV brasileiras.

Por acaso, as três possuem investimentos no jornalismo, dramaturgia e esporte.

Voice

O SBT, via Daniela Beyruti, já comentou sobre o convite da Disney para sua emissora ser a “janela” da TV aberta na transmissão do “The Voice”.

O Boninho também falou sobre o assunto.

Porém…

A Disney, procurada, ainda não enviou um posicionamento oficial.

O “Voice”, além de centenas de profissionais envolvidos, procura sempre buscar as melhores vozes e histórias em todo o país. No SBT, dizem que está tudo ainda “muito verde”. Bem no começo.

Falta de respeito

Mais uma vez esta santa coluna pede a atenção das autoridades responsáveis sobre o contínuo desrespeito ao Hino Nacional nas competições esportivas.

Se insistir com a execução não vai educar ninguém. Sexta, no jogo feminino, entrou cortado na Globo e assim vamos indo.

Sem castigo

A atriz Martha Meola, de trabalhos como “Verdades Secretas”, “Sintonia” e “Beleza Fatal”, entre outros, investe no cinema.

“Crime sem Castigo” é o projeto, já com as filmagens em curso, ao lado do ator alemão Peter Ketnath, Petrônio Gontijo e Fabiana Gugli.

Não é bem assim

A Times Brasil diz que nada se altera em relação à parceria com a CNBC em licenciamento exclusivo de conteúdo.

Sobre o Financial Times, existe só um acordo para realização de eventos.

Por que isso?

No fim de semana surgiram ruídos de um rompimento com a CNBC e um acerto da TB com o Financial Times.

Consultadas, as partes envolvidas não confirmam e garantem que tudo que já existe será mantido.

E atenção

Thomaz Naves, diretor comercial e de marketing da Record-Rio durante 18 anos, deve ser anunciado pela Times Brasil a qualquer momento.

A informação é que só faltava assinar.

Hoje é ele

Luiz Bacci, que saiu da Record para o SBT, contando como tudo aconteceu, é o convidado do nosso programa, nesta terça, às 19h, na LeoDias TV

Um jogo bem aberto, sem segredos e com revelações importantes. Inéditas.

Estreia

Nesta quarta-feira, às 22h30, o Warner Channel começará a exibir novas edições da série “Mal Me Quer”, comédia protagonizada por Júlia Rabello e Felipe Abib.

Retorna com a segunda e a terceira temporadas.

Educação no trânsito

O “Fantástico” exibiu uma reportagem, das mais oportunas, com produção e reportagem de Mônica Marques, sobre o aumento de vítimas de acidentes de moto em todo o país e o triste recorte: os casos matam mais do que as armas de fogo. Muito triste isso.

É necessário encontrar uma solução pacificadora, a começar por uma mudança de comportamento. Fazer cada um respeitar o direito do outro.

Bate – Rebate