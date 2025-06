Gloria Pires é condenada a pagar mais de R$ 500 mil para ex-cozinheira

A Justiça do Trabalho manteve a condenação da atriz Gloria Pires e, agora, ela deverá pagar mais de R$ 500 mil para ex-cozinheira Denize de Oliveira, que moveu a ação. A informação é do jornal O DIA.

A atriz entrou com um recurso em segunda instância, mas ele não foi analisado, devido a erro processual da defesa. De acordo com a publicação, os pagamentos das custas processuais e do depósito recursal não foram feitos no nome de Gloria Pires (como é previsto em lei), mas, sim, por terceiros.

Dessa forma, os desembargadores da 8ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região decidiram por unanimidade manter a condenação e não analisar o recurso.