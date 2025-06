GO: loja de relógios de luxo é alvo de “golpe do assalto” em shopping

Goiânia – A loja de relógios de luxo Danglar (distribuidor oficial Rolex), no Shopping Flamboyant, na capital goiana, sofreu a tentativa de golpe do assalto, nessa terça-feira (3/6). Segundo o centro de compras, a loja foi vítima de um “trote” por telefone, que resultou em uma “rápida mobilização das equipes de segurança e autoridades competentes”.

Em nota publicada nas redes sociais, a empresa informou que não houve roubo, furto ou qualquer dano à loja ou aos colaboradores. “A Polícia e a segurança do shopping acompanham o caso e as investigações estão em andamento. Seguimos operando normalmente, com o compromisso de sempre garantir a segurança, qualidade e confiança.”

A um jornal local, um funcionário revelou que criminosos entraram em contato com o estabelecimento e fizeram ameaças. Eles disseram estar armados e próximos ao local, e pediram que a gerência fizesse transferências bancárias. Além disso, teriam exigido joias e dinheiro.

Após o “trote”, a polícia foi acionada e esteve no local para constatar se tratar de um golpe. Transferências de Pix chegaram a ser feitas, mas foram canceladas. Até o momento, ninguém foi preso.