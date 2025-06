Goiano ganha R$ 300 por mala de drogas e é preso: “A Rotam me pegou”

Um home de 25 anos foi preso com uma mala cheia de drogas nesse domingo (1º/6), no Setor dos Funcionários, em Goiânia (GO). Uma denúncia anônima levou policiais militares da Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam) até o suspeito.

No local, a equipe de Rotam encontrou a mala com 10 kg de skunk, droga conhecida como “super maconha”. Ao ser detido, ele afirmou: “A Rotam me pegou”.

O jovem abordado (foto em destaque) disse que a bagagem era de um amigo (assista à confissão dele abaixo). Ele acrescentou que recebeu R$ 300 para guardar a mala.

Veja a confissão:

Na casa dele, os militares encontraram três balanças de precisão e um quadro de anotações sobre o tráfico.

O homem foi preso em flagrante e levado à Central de Flagrantes de Goiânia.