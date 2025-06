Golpistas usam nome da Nota Premiada Acreana para enganar moradores pelo WhatsApp

A Secretaria de Estado da Fazenda do Acre (Sefaz) está alertando a população sobre tentativas de golpes usando o nome do programa Nota Premiada Acreana. Estão sendo registradas mensagens falsas enviadas via WhatsApp, nas quais criminosos prometem a liberação de prêmios em troca de confirmação de dados pessoais. Cidadãos e entidades sociais cadastradas no programa relataram as tentativas à Ouvidoria e à equipe técnica da Sefaz.

A Sefaz reforça que o contato com os ganhadores dos sorteios mensais e anual é feito apenas por telefone institucional, após auditoria e divulgação oficial nos canais do governo do Estado. Nenhuma confirmação de dados pessoais é solicitada durante a ligação, e a equipe apenas orienta o ganhador a acessar o site oficial do programa (notapremiadaacreana.ac.gov.br) ou a procurar uma agência da Sefaz para seguir com os procedimentos.

A secretaria ainda esclarece que não envia mensagens informando valores de prêmios nem solicita qualquer tipo de pagamento. A recomendação para evitar cair em golpes é consultar diretamente o site oficial ou ligar para o número institucional do programa, (68) 3212-7751, onde todas as informações necessárias sobre sorteios, pontuações e ganhadores estão disponíveis.