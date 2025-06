Governador de Rondônia desembarca em Porto Velho após missão oficial em Israel

O governador de Rondônia, Marcos Rocha (União Brasil), já está de volta ao estado após cumprir compromissos internacionais em Israel. A comitiva desembarcou nesta sexta-feira (20), em Porto Velho, após uma semana dedicada a encontros com empresários e instituições voltadas à inovação, infraestrutura e exportação de produtos regionais.

Entre os principais temas discutidos durante a missão estiveram o uso de soluções tecnológicas para gestão urbana e as possibilidades de expansão do agronegócio rondoniense, como o cacau e o tambaqui, para o mercado israelense.

Durante a estadia, houve registros de dificuldades com logística e segurança, o que exigiu reorganização de parte da agenda. Ainda assim, os encontros programados foram mantidos e o governador participou de todas as reuniões previstas.

O governo estadual informou que prepara um relatório com os resultados alcançados e as propostas discutidas durante a viagem. A expectativa é que o documento seja apresentado à imprensa nos próximos dias, junto a possíveis desdobramentos das articulações feitas no exterior.

Veja o vídeo: