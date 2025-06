Governo anima público e dá o “pique” para os looks do Arraial Cultural 2025 em Rio Branco

O Governo do Acre divulgou um vídeo animado para empolgar o público e incentivar todo mundo a caprichar nos looks para o Arraial Cultural 2025, que acontece entre os dias 24 e 29 de junho, na região da Gameleira, em Rio Branco.

Mais do que uma festa, o Arraial Cultural é uma celebração da cultura popular acreana, reunindo música, dança, comidas típicas e a alegria contagiante que só o nosso povo sabe fazer. O vídeo divulgado mostra a equipe da quadrilha e os bastidores da preparação, dando o tom de entusiasmo e convidando toda a população a entrar no clima da tradição.

Organizado pela Fundação Elias Mansour (FEM), o evento terá uma programação especial no palco Saudade do Seringal, com shows, apresentações de quadrilhas e rodadas de bingo para todas as noites, além da competição estadual da Liga de Quadrilhas Juninas, que vai escolher o representante do Acre para o concurso nacional.

Segundo o presidente da FEM, Minoru Kinpara, o Arraial é pensado para toda a família, com atenção especial à segurança, alimentação e conforto do público, além de fortalecer a cultura e a economia local.

Veja o vídeo: