Governo anuncia data do sorteio de 59 casas do programa Pró-Moradia no Acre; veja detalhes

O Governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Habitação e Urbanismo (SEHURB), realizará no dia 16 de junho, às 15h, o sorteio de 59 unidades remanescentes do Programa Pró-Moradia. As casas fazem parte de um total de 383 imóveis destinados à população de baixa renda.

A seleção ocorrerá com transmissão ao vivo pelas redes sociais da Sehurb do Governo do Estado. Estão aptos a participar do sorteio os cidadãos que possuem cadastro atualizado no Sistema de Habitação.

O programa tem como objetivo facilitar o acesso à moradia para famílias em situação de vulnerabilidade social. As unidades remanescentes são resultado de desistências ou inabilitações registradas após etapas anteriores do processo de seleção.