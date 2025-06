Governo anuncia que mais de 800 novas moradias estão sendo construídas na Cidade do Povo

O governador Gladson Cameli esteve, nesta terça-feira (17), no canteiro de obras da Cidade do Povo, em Rio Branco, para acompanhar o avanço na construção de mais de 800 moradias destinadas a famílias em situação de vulnerabilidade. A iniciativa, segundo o governo, representa um esforço direto para reduzir as desigualdades sociais no Acre.

VEJA TAMBÉM: Governo anuncia data do sorteio de 59 casas do programa Pró-Moradia no Acre; veja detalhes

Acompanhado pelo secretário de Habitação e Urbanismo, Egleuson Santiago, Cameli destacou o compromisso da gestão com a dignidade da população. As unidades habitacionais fazem parte de dois grandes programas: o Pró-Moradia, financiado com recursos do governo estadual, e o Minha Casa, Minha Vida, realizado em parceria com o governo federal.

Pelo Pró-Moradia, estão sendo erguidas 383 casas, com um investimento de R$ 76,5 milhões. Já o Minha Casa, Minha Vida contempla 500 unidades, financiadas com recursos na ordem de R$ 118,4 milhões. Juntas, as obras somam mais de R$ 190 milhões aplicados na área de habitação.

“Estamos construindo moradias de verdade, com qualidade, para quem realmente precisa. Em breve, vamos entregar essas casas para mais de mil famílias. É dignidade, é respeito com o nosso povo. Aqui não tem promessa vazia, tem obra concreta sendo feita”, afirmou o governador.

De acordo com o secretário Egleuson Santiago, as obras estão em ritmo acelerado. “Mais de 70% das unidades do Pró-Moradia já estão em fase de acabamento. A entrega está prevista para setembro. Já as 250 primeiras casas do Minha Casa, Minha Vida devem ser concluídas até novembro”, explicou.

Cada casa possui 44 m², com dois quartos, banheiro, sala, cozinha e área de serviço. Os imóveis também foram projetados com acessibilidade para cadeirantes, garantindo inclusão social.

As moradias serão destinadas a famílias inscritas no Cadastro Único, especialmente aquelas que recebem o Bolsa Família ou o Benefício de Prestação Continuada (BPC). Também terão prioridade mulheres chefes de família, idosos, pessoas com deficiência e moradores de áreas de risco.

As obras empregam cerca de 400 trabalhadores diariamente e são consideradas uma das maiores em execução atualmente no estado.

No local, Gladson Cameli reforçou o propósito da iniciativa. “Estamos mudando a realidade de muitas famílias. Onde antes havia esquecimento, hoje há esperança. Esse é o papel do governo: transformar sofrimento em segurança, abandono em lar.”