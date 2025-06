Governo confirma ponto facultativo de Corpus Christi e servidores terão folga de quatro dias

Os servidores públicos do Acre poderão aproveitar um feriado prolongado de quatro dias, que começa na próxima quinta-feira (19) e se estende até o domingo (22). Isso porque, além do feriado de Corpus Christi, celebrado na quinta, o governo do estado decretou ponto facultativo para a sexta-feira (20).

A decisão foi oficializada por meio do Decreto nº 11.710, publicado em edição extra do Diário Oficial do Estado (DOE) nesta terça-feira (17). O documento foi assinado pelo governador Gladson Camelí (Progressistas).

Com isso, os órgãos e entidades da administração pública estadual não terão expediente nesses dois dias. A folga, no entanto, não se aplica aos serviços considerados essenciais, como atendimento nas unidades públicas de saúde, incluindo Hospital das Clínicas, UTI, Centro Cirúrgico, Hospital Dia, setores de internação e serviços de apoio diagnóstico.

O decreto também autoriza que os chefes dos órgãos estaduais convoquem servidores, caso haja necessidade de manter o funcionamento de determinados serviços. Neste caso, não será exigida compensação futura das horas trabalhadas.