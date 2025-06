Governo convoca professores aprovados em processo seletivo para entrega de documentos e assinatura de contrato

O governo do Acre, por meio das secretarias de Administração (Sead) e de Educação e Cultura (SEE), divulgou dois novos editais de convocação para entrega de documentos e assinatura de contrato dos candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado (PSS) para contratação temporária de professores da rede estadual.

Ao todo, 14 candidatos foram convocados, incluindo professores e assistentes educacionais, que atuarão em nove municípios: Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Feijó, Porto Acre, Rodrigues Alves, Assis Brasil, Santa Rosa do Purus, Manoel Urbano e Tarauacá. As vagas contemplam áreas como Educação de Jovens e Adultos (EJA), Educação Especial, Ensino Regular e Educação Escolar Indígena. A convocação também inclui candidatos reclassificados conforme os critérios dos editais.

Os candidatos devem comparecer até o dia 27 de junho de 2025, das 7h30 às 13h30, aos endereços indicados em cada edital, levando a documentação exigida. A lista de documentos inclui RG, CPF, título de eleitor, certidão negativa da Justiça, comprovante de escolaridade, declarações e atestado médico, entre outros. As informações completas estão disponíveis nos sites https://sead.ac.gov.br/comunicado e https://concursos.ibfc.org.br/informacoes/420.

O governo ressalta a importância de cumprir o prazo e apresentar toda a documentação exigida para garantir a contratação. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (68) 3213-2331 ou pelo e-mail: [email protected].

Confira os editais de convocação: Edital nº022 e Edital nº 071.