Governo de RO abre processo seletivo com salários de até R$ R$ 7,8 mil; veja como se inscrever

As vagas são para profissionais das áreas de engenharia, arquitetura e desenho técnico (cadista). Do total de 100 oportunidades, 92 são para nível superior, com salário de R$ 7.829,48 para engenheiros e arquitetos. As outras 8 vagas são de nível médio, para desenhistas cadistas, com salário de R$ 1.832,42. Todos os contratados terão direito a auxílio-alimentação, auxílio-saúde e auxílio-transporte.