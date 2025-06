Governo demite policial civil preso em flagrante com mais de 50 kg de droga; relembre o caso

O policial civil Renato Cavalcante de Figueiredo, de 42 anos, foi oficialmente demitido do cargo pelo Governo do Acre. A decisão foi publicada na edição desta segunda-feira (23) do Diário Oficial do Estado (DOE) e é resultado de um processo administrativo disciplinar instaurado pela Polícia Civil do Acre após sua prisão em flagrante com mais de 57 quilos de drogas.

O caso ocorreu em janeiro de 2023, quando Renato foi abordado pela polícia no município de Ji-Paraná, em Rondônia, enquanto transportava entorpecentes pela BR-364. Ele confessou que receberia pagamento pelo serviço, e a droga, segundo informações do processo, teria saído de Cruzeiro do Sul, no interior do Acre, com destino ao estado de Minas Gerais.

RELEMBRE: Justiça condena policial flagrado com mais de 50 kg de droga a 11 anos de prisão e perda do cargo

A penalidade de demissão foi recomendada pelo Conselho Superior da Polícia Civil e teve parecer favorável da Procuradoria-Geral do Estado (PGE). Com base nessas recomendações, o governador oficializou a dispensa do servidor.

Além da medida administrativa, Renato Figueiredo foi condenado pela Justiça de Rondônia em setembro de 2023 a 11 anos e 4 meses de prisão por tráfico de drogas. A sentença, assinada pelo juiz Valdecir Ramos de Souza, da 1ª Vara Criminal de Ji-Paraná, também determinou a perda definitiva do cargo público e impôs uma multa superior a R$ 51 mil.

O Ministério Público havia denunciado o policial por tráfico com agravantes, como o uso da função pública, transporte interestadual e porte de arma de fogo. No entanto, a Justiça afastou a qualificadora referente ao porte da arma. O processo disciplinar foi instaurado poucos dias após sua prisão e culminou na demissão agora confirmada.