Governo divulga as datas do Arraial Cultural 2025, na Gameleira; confira os detalhes

O Governo do Acre lançou, nesta segunda-feira (2), um vídeo oficial com as informações sobre a realização do tradicional Arraial Cultural, que ocorrerá de 24 a 29 de junho, na Gameleira, em Rio Branco.

A programação promete movimentar o centro histórico da capital com apresentações culturais, barracas típicas, shows regionais e, como destaque principal, o Concurso Estadual de Quadrilhas Juninas, que reunirá grupos de vários municípios acreanos.

O Arraial Cultural é considerado um dos maiores eventos juninos do estado e tem como objetivo valorizar as tradições nordestinas, o folclore regional e a economia criativa local.

Além das quadrilhas, o público poderá participar de outras atividades culturais e conferir a gastronomia típica da época. A expectativa é que o evento movimente a economia e atraia milhares de visitantes durante os seis dias de festa.

A programação completa do Arraial Cultural deve ser divulgada nos próximos dias pelas redes sociais do governo.