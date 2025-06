Governo divulga lista com nomes dos sorteados do programa Pró-Moradia; confira

A Secretaria de Estado de Habitação e Urbanismo (SEHURB) divulgou, nesta terça-feira (24), a lista oficial com os nomes dos contemplados no sorteio das casas remanescentes do Programa Pró-Moradia. Ao todo, 118 pessoas foram sorteadas, incluindo titulares e suplentes.

O sorteio foi transmitido ao vivo pelas redes sociais da SEHURB e do Governo do Acre, às 15h. As unidades habitacionais fazem parte das 383 casas do programa, voltado a famílias em situação de vulnerabilidade social. De acordo com a secretaria, os nomes dos titulares e suplentes podem ser conferidos nas imagens disponibilizadas no perfil oficial da SEHURB. Caso o titular não compareça ou não esteja apto a receber a casa, o imóvel será destinado ao suplente correspondente.

Confira a lista com os nomes dos 118 sorteados no Programa Pró-Moradia já está disponível nos canais oficiais da SEHURB:

A SEHURB orienta que os sorteados entrem em contato por meio das redes sociais oficiais para as próximas orientações. Um dos nomes que não apareceu no print da lista, mas que foi confirmado pela secretaria, é o de Katiane da Silva Pereira, suplente do grupo 2, número 46.

Fotos: Lilia Camargo